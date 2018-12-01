كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - ميجان ماركل تكسر القواعد الملكية من جديد

قررت دوقة ساسيكس "ميجان ماركل" أن تسيير عكس التيار داخل العائلة المالكة، فمن بين قرارتها التي تنوي القيام به هو أن تنجب في المنزل، رغم كل نصائح الأطباء لها.

فقد اختارت ميجان الإنجاب في المنزل عن كونها تذهب إلى مستشفى "سانت ماري" بلندن، والتي أنجبت فيها كل من الأميرة ديانا، وكيت ميدلتون، بحسب ما نشرت صحيفة" فانيتي فير".

ويعتبر هذا القرار كسر للعادات والتقاليد الملكية، فقد تنص العادات الملكية على أن تضع الأم طفلها داخل المستشفى وبعد ساعات قليلة تخرج إلى الشعب البريطاني، حتى يتمكنوا من الترحيب بالطفل الجديد.

الجدير بالذكر أن دوقة ساسيكس اخترقت قواعد العائلة الملكية أكثر من مرة إحدهما، عندما قامت بإغلاق بابا السيارة بنفسها، وأخرى بملابسها التي تشتكي منها الملكة إليزابيث، وطلبت منها أن ترتدي ملابس تليق بأميرة.