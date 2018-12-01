كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - الحضري يمتنع عن الحضور لتحقيق الإسماعيلي

الحضري

امتنع عصام الحضري، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن حضور إلى مقر النادي اليوم الأحد، للمثول للتحقيق أمام المستشار القانوني، بدعوى تهربه من السفر مع الفريق إلى بوروندي.

وكانت الإدارة النادي قد أخبرته بموعد التحقيق إلا أن حارس الفراعنة السابق رفض الحضور إلى النادي.

وكان اللاعب قد غاب عن تدريبات المستبعدين من رحلة بوروندي.

يذكر أن إدارة النادي قد قررت التحقيق مع اللاعب بعد تهربه من السفر مع الفريق إلى بوروندي

وكان مجلس الإدارة قد أحال الحضري، إلى التحقيق بسبب تهربه من السفر مع الفريق إلى بوروندي لمواجهة فريق ماسينجر البوروندي، في ذهاب دور التمهيدي والذي فاز فيه الدراويش بهدف دون رد.