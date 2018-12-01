كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - السفير اليابانى بالقاهرة ينظف الفصول مع التلاميذ

استقبل تلاميذ المدرسة المصرية اليابانية بالعبور فى القليوبية، ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، بترديد أغنية باللغة اليابانية، فيما حرص السفير اليابانى على مساعدة تلاميذ المدرسة على تنظيف الفصل كأحد أساليب التعليم النشط وبث روح التعاون بين الأطفال.

جاء ذلك، خلال الزيارة التى قام بها السفير اليابانى بالقاهرة، اليوم السبت، يصاحبه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام.

وتتكون المدرسة من 22 فصلًا دراسيًا لرياض الأطفال، والتعليم الأساسى، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.