كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - إعادة فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، ظهر اليوم السبت، فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

صرح بذلك، رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة الميناء، وقال إن سلطات الميناء بدأت فى إدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجى، والبالغ عددها 37 سفينة، وذلك طبقا لأولوية تراكيها.

ومن جانبه، وجه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

وتتعرض أحياء الإسكندرية، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة، وذلك لليوم الثانى على التوالى.