كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - حقيقة طرح بنزين 87 فى النصف الأول لـ2019

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة "بنزين87" الجديد فى محطات الوقود خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال "المركز"، فى بيانٍ له، اليوم السبت، إنه تواصل مجددًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم تحديد أى موعد حتى الآن لطرح هذا النوع الجديد من البنزين، وأن "الوزارة" لم تنتهِ حتى الآن من دراسة طرح هذا المنتج الجديد.

وأشارت وزارة البترول إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من جميع المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى.

جدير بالذكر، أن المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء نفى قبل ايام الشائعات التى ترددت عن صرف بنزين87 إلا أن تلك الشائعات عادت لتتردد مرة أخرى من قبل المواقع الكاذبة على الإنترنت.ش