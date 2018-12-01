كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - عاجل.. مظاهرات فرنسا لحظة بلحظة.. المتظاهرون يحرقون عدد من السيارات

المتظاهرون يضرمون النار بعدد من المركبات في شوارع باريس

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، السبت، اعتقال 107 من متظاهري "السترات الصفراء" على الأقل في باريس، بعدما حاولوا أن يكسروا الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.

وكانت السلطات الفرنسية قد حشدت آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الإنترنت، في باريس لأول مرة وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

الأمن الفرنسي يعتقل عشرات المحتجين.. وباريس تشتعل

تصاعدت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومئات المحتجين من "السترات الصفراء" في الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس. واعتقلت قوات الأمن نحو 120 شخصا.

وأحرق المتظاهرون عدداً من المركبات وحطموا محالاً تجارية. وحاصر المتظاهرون مقرا للشرطة في إحدى القرى النائية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم توقيف 107 أشخاص، كانوا قد عمدوا إلى تأجيج الشغب. بينما أفاد مراسل "العربية" بأن عدد الموقين ارتفع إلى 140 شخصا، وارتفع عدد المصابين إلى 105 جرحى من بينهم 11 شرطيا.

وأصيب مصور "العربية" أثناء الاحتجاجات.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

