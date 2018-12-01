كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - إخلاء سبيل الناشط وائل عباس بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى إخلاء سبيل المدون وائل عباس فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الأحترازية اللازمة.
ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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