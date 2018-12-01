منال عريقات: "التربية فن بسيط وليس لسان سليط"

تقدمت منال عريقات مذيعة برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة "إم بي سي"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنصائح للأمهات لتعليم أطفالهن تحمل المسؤولية والمبادرة.

وذكرت منال: "قبل أن تودعي ابنك وهو ذاهب إلى المدرسة، ضعي في يديه فطيرتين، وقولي له واحدة لك وواحدة لصديقك الذي تحبه هكذا يتعلم الحب والإحسان".

وتابعت منال: "ضعي في حقيبته قلمًا زائدًا وقولي له إذا نسي أحد الطلاب قلمه، أعطه هذا القلم كمساعدة، هكذا سيتعلم المسؤولية والمبادرة".

وأضافت: "إذا عاد من المنزل أخبريه أن المنزل يصبح أكثر جمالًا إذا جاء، هكذا يشعر بقيمته وتقديره لذاته".

وأردفت: "إذا عاد إلى المنزل اسأليه ماهو أجمل شيء فعلته اليوم، هكذا يتعلم تمييز القبيح من الجميل، والمرات القادمة سيجيبك دون أن تسأليه، التربية فن بسيط وليس لسان سليط".

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