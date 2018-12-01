عمرو سلامة عن فستان رانيا يوسف: "لم يعر إلا هوسكم"

علق المخرج الشاب عمرو سلامة، على إطلالة رانيا يوسف الأخيرة، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الفستان لم يعري إلا هوسكم".

وكانت "يوسف"، أثارت الجدل أمس، خلال فعاليات ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، في دار الأوبرا المصرية، عقب ارتدائها فستانًا أسود قصيرا أشبه بالمايوه، عليه جوبير بذات اللون.

وتعرضت رانيا للكثير من الانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان.

وكان عمرو أثار الجدل مؤخرًا عقب تأييده للمساواة في الإرث بين الجنسين، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر"، مشددا على أنه فعل ذلك مع أشقائه.

وكتب "سلامة" تدوينة عبر حسابه، جاء فيها: "أنا مع المساواة في الميراث بين الابن والابنة، وأصريت على توزيع ميراث أبي بالتساوي مع إخواتي البنات بعد وفاة والدي، أنا مؤمن بالعدل والرحمة والحق بعقلي وبقلبي، وأطبق إيماني أيضا بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمارا يحمل أسفارا".

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