بعد عامين من المفاوضات.. أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان لاتفاق حول حضانة أطفالهما

أفادت محامية الممثلة أنجيلينا جولي، بأن النجمة الأمريكية وطليقها براد بت توصلا أخيرًا لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهم الستة، بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة.

وقالت المحامية، سامانثا بلي ديجان، في بيان: "تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي".

وذكرت "رويترز" عن ديجان: "هذا الترتيب، الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة، الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال"، فيما لم يكن لدى ممثلي بيت أي تعليق.

ويذكر أن جولي وبيت انفصلا في سبتمبر عام 2016، بعد قصة حب استمرت 10 أعوام وزواج استمر عامين.

ورفعت جولي دعوى للطلاق، مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهم الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني.

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