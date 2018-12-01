بالصور| أصالة بإطلالة غير تقليدية في حفلها بالكويت

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا ضخمًا برفقة الفنانة أنغام، مساء أمس، بصالة التزلج في الكويت.

وظهرت أصالة خلال الحفل بإطلالة غير تقليدية بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، مرتدية فستان مكشوف الكتفين باللون البنفسجي، يعتمد على الأكمام المنتفخة والتصميم المنفوش.

وأعربت أصالة عن سعادتها بنجاح الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كنت محاطة البارحة بكم من الحب والاهتمام يكفيني العمر الآتي كله".

وتوجهت أصالة بالشكر إلى الشعب الكويتي على دعمها الدائم، بالإضافة إلى القائمين على إطلالتها بحفل الأمس، قائلة: "أمتناني الكبير لشعب الكويت على محبتهم وثقتهم ودعمهم لكل ما أقدمه".

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