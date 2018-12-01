مدير تحرير "هن": علينا تطبيق قانون للتحرش بالرجال والنساء في المؤسسات الإعلامية

قالت هدى رشوان مدير تحرير موقع "هن" ورئيس تحرير برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي نظمها مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إنه مثلما يوجود تحرش بالنساء هناك أيضا تحرش بالرجال، مطالبة المسؤولين بتفعيل قانون للتحرش يشمل النساء والرجال.

وأضافت مدير تحرير "هن"، أن هناك الكثيرات من العاملات بالقنوات يتوددن، وأحيانا يتحرشن بأصحاب المناصب الكبيرة حتى يحصلن على منصب، داعية إلى وضع ضوابط داخل جهات العمل للسيدات والرجال في المؤسسة للحماية من حالات التحرش.

وأكدت أن العنف ضد المرأة لا يشترط أن يكون تحرشا فقط، فهناك أشكال أخرى للعنف تمارس ضد المرأة، متابعة أنه عدم وجود رئيس تحرير امرأة في المؤسسات الصحفية يعد أحد أشكال التمييز ضد النساء.

وأشارت إلى أنها أول من بدأت الكتابة عن قضية ختان الإناث، وكسرت "حاجز الصمت"، متابعة "كانت نظرة الزملاء في مجال العمل أنها من الأشياء الغريبة التي لا يجب الحديث عنها".

الجدير بالذكر أن مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي، نظم مائدة مستديرة بعنوان "بيئة عمل آمنة للصحفيات في مصر"، للوقوف على صيغة نهائية لحزمة من السياسات تتبناها الوسائل الإعلامية والصحفية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف الجنسي تجاه النساء العاملات بالوسائل الإعلامية وتدير الجلسة الأولى هانيا مهيب صحفية مستقلة والدكتورة أمل فهمي المديرة التنفيذية لمركز تدوين، ونجاد البرعي محامي بالنقض.

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