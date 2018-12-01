دراسة حديثة تُؤكد: الشاي الأحمر يُسهم في فقدان الوزن الزائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشرب معظمنا الشاي الأحمر لمذاقه الجيد، وخصائصه التي تساعدنا على هضم الأكلات الثقيلة على المعدة، ولكن يبدو أن هناك فائدة أخرى لشرب الشاي الأحمر، وهي المساعدة على فقدان الوزن الزائد.

فقد كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من علماء جامعة "كاليفورنيا" على الفئران، أن الشاي الأحمر يحفز إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويعزز الأيض.

وبحسب مجلة "هير" الإيرلندية، شملت الدراسة تقسيم الفئران إلى 4 مجموعات تتغذى على أنظمة غذائية مختلفة تتراوح بين عالية ومنخفضة المحتوى السكري والدهني، وأخرى مثلها مع إضافة مستخلص الشاي الأحمر والأخضر.

ووجد الباحثون أن وزن الفئران التي اتبعت النظام الغذائي عالي المحتوى السكري والدهني مع مستخلص الشاي الأحمر أو الأخضر كان يعادل الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن أمعاء أولئك الفئران تميزت بنسبة أقل من البكتيريا المرتبطة بالسمنة ونسبة أعلى من البكتيريا المفيدة، وبكتيريا "Pseudobutyrivibrio" المرتبطة بالأيض.

وقد تم ربط الشاي الأخضر بتعزيز عمليات الأيض من قبل، ولكن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبرز فوائد الشاي الأحمر.

وقالت سوزان هينينغ الباحثة الرئيسية للدراسة: "تشير نتائج الدراسة إلى أن الشاي الأحمر يمكن أن يساهم في فقدان البشر للوزن من خلال تعزيز صحة الأمعاء".