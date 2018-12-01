7 طُرق لتزيين ملابس الحفلات بأقلّ تكلفة قبل أعياد الميلاد

يتصدّر مخبز "غريغز" أخبار هذا الأسبوع إذ شهد زيادة في قيمة الأسهم بنسبة 12%، ويرجع ذلك إلى الحماس السابق لأوانه لشراء الشطائر الخاصة بعيد الميلاد المجيد، وغيرها من الحلويات الخاصة لهذه المناسبة، لكن هذا يعني شيئا واحدا فقط إذ إنكِ ستضطرين للذهاب إلى أي حفلة في وقت قريب.

وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية إنه في حالة عدم اقتناعك بالشراء من عروض الجمعة السوداء، حيث تخفيف نزعتك الاستهلاكية أو لتطبيقك فكرة "خميس العطاء"، فربما تساعدك النصائح التالية على الاستعداد للحفلات والظهور بشكل أنيق دون إنفاق الكثير.

ارفعي شعركِ

استعيني بمشط ومقطع فيديو من "يوتيوب"، واتبعي الخطوات لرفع شعرك وإعطائه كثافة إضافية، واستخدمي مثبّت الشعر ليدوم لفترة أطول، وبعد تصفيف شعرك بهذه الطريقة ضعي ربطة شعر أو إكسسوارا أنيقا على نهاية الشعر، فلدى محال "إكسيسورايز" مجموعة رائعة من ربطات الشعر المتنوعة، ومن بينها الكريستال، بجانب أشرطة الشعر المخملية.

وإذا كان شعرك طويلا اغسليه ولا تجففيه فقط اسحبيه إلى الخلف وصففيه على شكل ضفيرة واحدة، واذهبي إلى الاحتفال بهذه الطريقة البسيطة الآمنة، ستظهرين بكل أناقة.

حقيبة المكياج المخصصة للحفلات المفاجئة:

تأكدي من امتلاككِ تلك الحقيبة الصغيرة المخصصة للمكياج، والتي كنت تحرصين على اقتنائها خلال فترة المراهقة، أثناء شرائك المكياج، اطلبي هذه الشنطة التي تحتوي على عينات تجريبية من أدوات التجميل، والتي تشمل العطور أيضا، من خلال هذه الحقيبة ستتمكنين من تجهيز نفسك دون إنفاق الكثير من المال.

البلوفر الخاص بعيد الميلاد المجيد:

ليس هناك شك في أن هذا هو موسم الأعمال الخيرية، حيث إلهام الناس بالتبرع، وبخاصة لمنظمات إنقاذ الطفولة، إنها فكرة نبيلة، مما يزيد من حافز تجار التجزئة للتخلص من بعض الملابس المصنوعة من التريكو، والتي من المرجح أن يرتديها الفرد لمرة واحدة فقط، وبالتالي يمكنك شراء بلوفرين تريكو لعيد الميلاد المجيد، أحدهما لكِ والآخر للتبرع.

الأقراط كبيرة الحجم:

ينصح دائما محررو الموضة بامتلاك أحذية تناسب مختلف المناسبات، حيث يمكن ارتداؤها في المكتب وكذلك في الحفلات، بجانب اعتماد أحمر الشفاه باللون الأحمر، والماسكرا، لكن الزمن تغير، إذ في الحياة المعاصرة، الشيء الوحيد الذي يحتاج إليه المرء، لتغير شكل الملابس، هو الأقراط الفاخرة التي تقدمها دار أزياء "مانغو" وكذلك "زارا"، هذه الأقراط صديقتك.

الأحذية القديمة المستخدمة يوميا:

خذي هذه الأحذية إلى الإسكافي وسيقوم بتعديلها وإصلاحها كليا، لتناسبكِ وارتديها في الحفلات المفاجئة.

ملابس العام الماضي:

إذا كنتِ من السيدات اللاتي قاطعن عروض الجمعة السوداء، فربما يمكنكِ إخراج ذلك الشيء القديم من خزانتك، والذي أعجب به الكثيرون حين ارتديتيه، حيث لا يزال رائعا، أخرجي هذه الملابس من الخزانة، وارتديها مرة أخرى، عيدي تدوير ملابسك، ولا تكترثي للمجتمع النرجسي، التقطي صورة بنفس الملابس وفي نفس مكان العام الماضي، وانشريها عبر تطبيق "إنستغرام".

لا تنسي ارتداء الإكسسوارات:

لن تضيف الإكسسوارات فقط نوعا من الغموض المحير على شخصيتك، لكن أيضا ستجعل الجميع يفترض أنك شخصية مشهورة تذهب للعديد من الفعاليات، كما يمكنك ارتداء معطفا بسيطا ووضع بروش لامعا عليه.