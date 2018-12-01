كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - استقرار أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ611 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، وسجل عيار 18 نحو 523.70 جنيها، وعيار 21 سجل 611 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 نحو 698.25 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 4 آلاف و888 جنيهًا، بينما سجل السعر العالمي 1226 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار قبيل محادثات بشأن التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ النزاع التجاري المستمر بين بلديهما أثناء اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على جدول الأعمال.