كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - وزير النقل يفاجئ أحد قطارات خط المناشي

فاجأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، العاملين في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية اليوم بالمعهد دون أن يرافقه بها أي من قيادات هيئة السكك الحديدية.

وبدأ وزير النقل جولته بزيارة فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل وشاهد بعض محاضرات "الميكانيكا واللغتين العربية والإنجليزية"، التي يتم تدريسها للطلاب، واطمأن على المستوى التعليمي الذي يقدم، وطالب الوزير مسئولي المعهد بموافاته بنظام المراقبة والامتحانات والكونترول خاصة مع اهتمام الوزارة بتخريج طلبة مؤهلين علميا بشكل متميز لمواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وإدخالها في كافة قطاعات منظومة السكك الحديدية.

كما طالب الوزير بضرورة تدريب الطلبة في مواقع العمل ”on job Training“ وعدم الاكتفاء بالتدريب على المحاكيات وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي لاكتساب مزيد من الخبرات وكذلك تكثيف دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الالى خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروع تحديث نظم الإشارات إلى نظام حديث ذي تكنولوجيا عالية ومع استقدام جرارات جديدة حديثة تتطلب أن يكون المتعامل معها ذو مواصفات فنية وعلمية عالية.

وتوجه بعدها الدكتور هشام عرفات لمتابعة انتظام العمل بمنشآت وجهات المعهد الخدمية "مبنى الإدارة والمباني التعليمية والمكتبة ومبنى المدرج الرئيسي" و(18) ورشة في النجارة وهندسة السكة وأعمال الصاج والحدادة واللحام و(17) معملا في الاتصالات والميكانيكا والدوائر الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف والقياس الكهربائي والإشارات ومحاكيات تعليمية للجرارات (5) محاكيات من طرازات مختلفة.

وشاهد الوزير التدريب الخاص بمساعدي السائقين المترقين إلى سائقين في مبنى المحاكاة والخاص بجرارات GE الحديثة التي تم التعاقد عليها واطمئن على مدى القدرة الاستيعابية والفنية لهذه المجموعة في التعامل.

وتوجه الدكتور هشام عرفات إلى محطة وردان للسكك الحديدية حيث تفقد المحطة وغرف الريلهات وأنظمة تأمينها ثم قام الوزير بقطع تذاكر سفر من شبابيك التذاكر له وللفريق المرافق واستقل أحد القطارات العادية غير المكيفة المتجهة إلى القاهرة عبر خط المناشي.

واستقل وزير النقل القطار وسط الركاب في المسافتين من وردان حتى الجزيرة الوسطانية ومن أوسيم وحتى القاهرة حيث دار حوار حول التطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في كافة القطاعات حيث أكد الركاب على التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارات وعن تقديرهم للصفقات التي أبرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والتي كان آخرها التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب ثم تطرق الحوار إلى بعض التهدئات بالخط.

وأوضح الوزير أنها بسبب بعض التجديدات التي تتم بقضبان السكة بالخط والتي تقوم بها هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الخط والذي يتسم بكثافة حركة الركاب والبضائع يتم دراسة ازدواجه وتحديث نظم الإشارات الخاص به في المسافة من امبابة وحتى ايتاي البارود لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.

وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات التمويلية الدولية أبدت استعدادها لتطوير وازدواج هذا الخط.

واستقل وزير النقل كابينه جرار القطار في المسافة من الجزيرة الوسطانية وحتى أوسيم للاطمئنان على أعمال التجديدات وحالة السكة.