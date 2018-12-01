كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - مصر للطيران: لم نعلن عن وظائف داخل الشركة

نفت "مصر للطيران" ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مختلفة داخل الشركة.

وقالت الشركة إن ما تم الإعلان عنه هو فتح باب التدريب الشتوى لطلبة الجامعات والخريجين فى إجازة نصف العام الدراسى فى مختلف التخصصات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والتى تمنح شهادة تدريب لمدة شهر كخبرة عملية للطلبة تؤهلهم لسوق العمل من منطلق دورها الوطنى، وهو ما تقوم به فى هذه الفترة من كل عام.

وأكدت الشركة أنه فى حال طلب وظائف سيتم الإعلان عنها رسميا فى الصحف القومية، وعبر الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى.