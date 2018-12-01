كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - ناشط حقوقي يطالب بوقف "الهلالي" من الظهور على الفضائيات

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، بإنذار وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لوقف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، بجامعةالأزهر، بعد مداخلته لأحد البرامج عبر فضائية mbc مصر، والتحدث عن رأى الدين فيما تم بدولة تونس بإحالة قانون للمساوة بين الرجل والمرأة فى الميراث للبرلمان التونسي، لإقراره رسميا، حيث أتى بكلام لا يمت إلى العلم بصلة رغم كونه أستاذ في الجامعة معلما للفقه المقارن منكرا كونه معلوما من الدين بالضرورة، حسب ماذكر مقدم الإنذار والشكوى.

وأوضح "سعد" فى إنذاره، أن "الهلالي" قام بالتدليس على المشاهدين، بأن ذكر مثال لأسرتين أحدهما الأسرة "أ " وقد اتفقوا فيما بينهم على تعطيل حكم الله فى الميراث ويسوون بين الذكر والأنثى، والثانية الأسرة " ب" قاموا بتقسم الميراث وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية للذكر مثل حظ الأثنين، متسائلاً اى الأسرتين ياشعب مصر أكثر تراحما؟؟، مريدا أن يؤصل بأن الأسرة الأولى هي الأرحم والأعدل رغم أنها خالفت شريعة الله.

وأضاف " سعد" أن ما قام به "الهلالي" يترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري لإنكاره معلوما ثابتا من الدين بالضرورة، وفقا لما جاء ببيان هيئة كبار العلماء.

وطالب "سعد" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد"الهلالي"، والممنوحة للمنذر إليه بموجب القانون 180 لسنة2018، واتخاذ قرار بمنع ظهوره على كافة الوسائل الإعلامية لتكديره السلم الاجتماعي وحضه علي الكراهية، وفرض عقوبات على الوسيلة الإعلامية التى يظهر فيها.