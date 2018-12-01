كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - مشاجرة عنيفة بين امرأتين داخل متجر بالجمعة السوداء - فيديو







نشبت مشاجرة عنيفة بين امرأتين داخل أحد المتاجر بالجمعة السوداء. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك، مشاجرة عنيفة بين امرأتين انهالتا على بعضهما بالضرب المبرح وشد الشعر مما تسبب في سقوطهما على الأرض داخل المتجر حتى تدخلت امرأة ثالثة وفضت العراك.

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