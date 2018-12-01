كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - الدستورية: لا يجوز حرمان عضو نقابة المهندسين من معاشه إذا حُكم عليه

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الدعوى رقم 100 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة 85 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف ".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المادة 85 المطعون فيها نصت على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".