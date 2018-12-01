كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - نائب يقترح إسناد مشروعات لـ"الداخلية" لتحسين رواتب ومعاشات أبنائها

تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، وعضو لجنة حقوق الإنسان، باقتراح للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، بشأن إسناد بعض من المشاريع الاستثمارية بالدولة لوزارة الداخلية؛ بهدف توفير عائد مادي يساهم في رفع رواتب ومعاشات رجال الداخلية.

وقال «الغول» في بيان، السبت، إنه تقدم بالاقتراح لمطالبة الحكومة بإسناد بعض المشاريع الاستثمارية لجهاز المشروعات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأراضي بالمدن الجديدة لصالح وزارة الداخلية لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وذلك لتوفير عائد مادي تستطيع الوزارة من خلاله رفع رواتب ومعاشات رجال وزارة الداخلية، دون أن يشكل ذلك عبئا على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن تدني رواتب ومعاشات الوزارة لا يليق بالجهد المبذول في توفير أهم وأغلى سلعة يمكن توفيرها للشعب المصري وهي سلعة الأمان.

وأكد أن أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لأبنائها من رجال الشرطة هو بعض التقدير المادي الذي هم في أمسّ الحاجة إليه ولتتعامل الحكومة مع جهاز المشروعات بوزارة الداخلية على أنه جهاز استثماري لتوفير هامش ربح يمكنه من التعامل مع نقص الرواتب والمعاشات، مشيرًا إلى أن ذلك الاقتراح هوا نوع من إيجاد حلول غير تقليدية لحل مشكلة ترقى لدرجة عالية من الأهمية.