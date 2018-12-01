كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - المشاط: نستهدف زيادة العاملين بالسياحة إلى 25 مليون موظف

كتب: محمود الشريف

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية بعدد الوظائف، دون الاقتصار على عدد الليالي السياحية أو الحركة الوافدة.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لـ"مجلة الأهرام الاقتصادي"، تحت عنوان "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق"، إن هدف الوزارة بالوصول إلى عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 25 مليون موظف.

وأوضحت أن السياحة تخطت العديد من العقبات خلال العشرة أشهر الماضية، منها ملف الحج والعمرة وانتخابات الغرف السياحية والضرائب، مشيرة إلى أن 98% من المؤسسات العاملة بالقطاع، خاصة، بينما دور الوزارة يتمثل في الإشراف والتنظيم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يوجد تنافس بين الدول المختلفة لجذب السياح، حيث تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي و70 صناعة تساهم في السياحة ومع الزيادة السكانية، ستكون السياحة طوق النجاة لتوفير الوظائف.