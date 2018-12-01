كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 03:51 مساءً - مستقبل وطن يناقش مبادرة "امنع استيراد السلع غير الضرورية وصنعها محليًا"

بحضور محمد عبد السلام السنوسي أمين عام لجنة التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن ، الدكتور أيمن الدهشان الامين العام المساعد للامانة وبعض أعضاء الأمانة وتحت اشراف النائب أشرف رشاد رئيس الحزب اجتمعت اللجنة لمناقشة مبادرة " امنع استيراد السلع الغير ضرورية وصنعها محليا أولا " للباحث الاقتصادى محمد قناوى ، عضو الأمانة بالحزب لبحث كيفية تفعيلها على أرض الواقع وبحث التواصل مع الجهات المسئولة لتقديم البحث للاستفادة به .

وقد أثنى اعضاء ورئيس اللجنة على البحث والمبادرة لما لها من أثر ايجابى على الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة ودعم للمنتج المحلى المصرى .

وأكد محمد قناوى ، الباحث الاقتصادى ، عضو الأمانة العامة للتقييم والمتابعة ، أنه انتهى من اعداد بحثه نهائيا ليقوم بالخطوة الثانية وهى تسليمه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات التنفيذية بالدولة ، مؤكدا أنه استطاع عمل دراسات جدوى لعشر منتجات على الاقل من هذه السلع كبداية ليعرضها مع بحثه على الجهات المنفذة ليعرضوها على الشباب لتنفيذها على ارض الواقع لتوفيرها محليا ولمنع استيرادها فيما بعد لتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على جزء من البطالة .

وأشار قناوى ، الى أنه بحثه يتضمن حصر كافة السلع الغير ضرورية التى نقوم باستيرادها من الخارج بالاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والهيئة العامة للصادرات والواردات مثل خلل الاسنان وصلصة الطماطم ولعب الاطفال بمبلغ 40 مليون دولار وأطعمة القطط والكلاب بـ 52 مليون دولار ، شماريخ بـ 600 مليون جنيه ، أمشاط ومثبتات شعر بـ 7.8 مليون جنيه ، اضافة الى مكسرات وبلياردو وبالونات وعشرات المنتجات غيرها .