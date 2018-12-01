من "السحر" إلى "الفستان المايوه".. 13 معلومة مثيرة للجدل في حياة رانيا يوسف

تميزت الفنانة رانيا يوسف بإثارتها للجدل في الفترة الأخيرة من حياتها، سواء من تصريحاتها التي اتسمت بأنها ضد الرجال، أو بظهورها الأخير في ختام المهرجان القاهرة السينمائي بفستان أشبه بـ"المايوه".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات في حياة الفنانة الأربعينية، التي اتسمت بالجدل الدائر:

1- تنتمي لأسرة ميسورة الحال، فوالدها كان ضابط بالقوات المسلحة، ووالدتها مضيفة طيران.

2- عملت في بداية حياتها، بأكثر من مهنة، فكانت "موديل" في الكليبات المصورة والإعلانات.

3- قدمت أوراقها للعمل كمضيفة للطيران، أثناء دراستها بكلية الآداب، دون أن تخبر أسرتها بذلك، فكانت تعود من رحلة الطيران لتحضر محاضرة بالجامعة.

4- بدأت التمثيل منذ عام 1993، وكانت أولى أدوارها في مسلسل "العقاب".

5- شاركت في مسابقة ملكة جمال عام 1997، وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

6- يعتبر مسلسل "عائلة الحاج متولي" هو البداية المميزة لشهرتها.

7- تزوجت 3 مرات، وانتهت كل زيجاتها بالطلاق، وكان آخرها طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب.

8 - تؤمن بالسحر، وأن إحدى الفنانات قامت بعمل "سحر" لها، مما تسبب في طلاقها من زوجها محمد مختار.

9 - قدمت بلاغ ضد طليقها رجل الأعمال كريم الشبراوي، اتهمته بملاحقتها وتهديدها بتشويه وجهها بماء نار، وحرق قلبها على بناتها.

10 - تعرضت للنصب من طليقها كريم الشبراوي، حيث حصل منها على 2 مليون جنيه.

11 - اتهمت منذ سنوات، بحيازة مواد مخدرة داخل سيارتها، لكن أفرج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وأكدت بعد ذلك بأن طليقها كريم الشبراوي، هو من دبر لها هذه القضية.

12 - تميزت بتصريحاتها ضد الرجال المصريين، فكان أشهرها: "الرجال في مصر مش مهتمين بشكلهم"، "مايشتغلش ليه بروح أمه"، "فلوسي أشتري بيها حمام، لكن فلوسك بتاعتي".

13- يأتي عيد ميلادها الـ45، بالتزامن مع حالة الجدل والهجوم التي تعرضت إليها، مؤخرا، إثر ظهورها بفستان شبه عار، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قدم بعض المحامون بلاغات ضدها بتهمة "الفسق والفجور".

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