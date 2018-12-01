بالصور| 3 زيجات في حياة رانيا يوسف.. أولهم "بخيل" والثاني "نصاب"

أثارت الفنانة رانيا يوسف، مؤخرا، الجدل ووجه إليها سيل من الانتقادات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالاتها الأخيرة، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

ويرصد "هن" أبرز المحطات في حياة رانيا الزوجية:

يعتبر المنتج محمد مختار أول أزواج رانيا، حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به، رغم فارق السن الكبير بينهما رافضةً كل الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تزوجته لمصلحتها، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

رغم زواجه من الفنانة نادية الجندي، إلا أنه انفصل عنها وتزوج من "رانيا"، وفي عام 2011 فاجأت رانيا الجميع بخبر طلاقها من مختار ولم تذكر أي تفاصيل حينها، وقالت إنهما سيظلان أصدقاء، ولكن كل ذلك إنهار فور إعلان رانيا زواجها الثاني.

وخرجت عن صمتها وأفصحت عن أسباب طلاقهما بوصفه "بخيل" ولا ينفق على بناته، ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة مرضية تجعلها تستطيع الانفاق عليهما.

بعد طلاقها من "مختار" سرعان ما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، تلك الزيجة التي لم تدم سوى 4 أشهر فقط، حيث جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا أيضًا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج منه، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

اكتشفت تورطه فيما يزيد عن 100 قضية نصب واحتيال في مصر، وقضية هتك عرض، في دبي، بعدما هرب لها ليتخذها مركزًا جديدًا لعمليات احتياله بعيدًا عن مصر، ولم تسلم رانيا أيضًا من أعمال نصبه، حيث وقعت فريسة له فقام بالنصب عليها وعلى بناتها.

اتهمته بأنه هو من وضع لها المخدرات والأسلحة في سيارتها أثناء إلقاء القبض عليها في 2012، مؤكدة أنه بذلك الفعل كان يسعى لتدمير صورتها أمام جمهورها، وتحطيمها معنويًا انتقامًا منها للقضايا التي رفعتها عليه.

تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببناتها وحبه لهما، وظهر الاثنان على قدرٍ كبير من التوافق والحب، وقد تجاوز اختبار معرفته بزوجته بإجابته على كافة الأسئلة ببرنامج "لايف من الدوبلكس".

ولم يكتب لهذه الزيجة أيضًا الاستمرار، وأكدت انفصالها عن زوجها طارق، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لخبر يتحدث عن انفصالهما بعد زواج دام 6 أعوام، تخلله مشاعر المحبة والاحترام المتبادل بين الزوجين، الذي ظهر بدوره في انفصالهما أيضًا.

فقد أعربت الممثلة رانيا يوسف عن اعتزازها بصداقة رجل الأعمال طارق عزب، بعد إعلانه ندمه على انفصالهما عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت "رانيا" على الصورة، قائلة: "ربنا مايجبش ندم أبدا يا طارق أنت راجل محترم جدا وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي، وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا هتفضل دايما ذكرى جميلة وهنفضل دايما أعز أصحاب".

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