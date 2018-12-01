بالفيديو| فيفي عبده ترقص على "قاسي" لحكيم بفستان مهرجان "القاهرة"

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي ترقص على أنغام أغنية "قاسي قاسي" للفنان حكيم.
وظهرت الفنانة وهي ترقص بنفس الفستان الذي حضرت به حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
وشاركت فيفي الرقصة مع الفنان حكيم أثناء غنائة المميز، وسط أجواء من الفرحة من أسرة الفرح.
يذكر أن فيفي أعلنت قبل توجها للمهرجان، أنها بعد حضور حفل ختام المهرجان سوف تتوجه لفرح ابنة أحد زملائها.
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