هكذا يُساهم ديكُور منزلكِ في تخفيف التوتر والضُغُوطات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نتعرض دائمًا للعديد من الضغوطات، لا سيما في بيئة العمل وبعض الأمور المتعلقة بالحياة الشخصية مثل التعامل مع المشاكل العائلية وتربية الأطفال، كما نواجه الكثير من التوتر الذي بدوره يؤثر على الصحة النفسية والإنتاجية أيضًا.

ومن بين الكثير من الحلول لتلك الضغوطات والمشاكل، يمكن لديكور منزلك أن يساعدك في تخفيف التوتر، لذا جلبنا لكِ من مجلة "بيور واو" أفكارًا تساعدك في تحقيق ذلك:

نباتات في كل غرفة

بالإضافة إلى ما تضفيه من لمسة أنيقة للديكور، تتميز النباتات الخضراء بفوائد صحية لا تحصى، أبرزها أنها تنقي الهواء من السموم وتنتج الأكسجين، كما كشفت إحدى الدراسات أن التعامل مع النباتات من خلال ريها أو شم رائحتها ولمسها، يمكن أن يقلل مستويات التوتر.

ذكاء التخزين

تؤدي الفوضى إلى التوتر، حيث اُكتشف أن الأماكن المتكدسة غير المنظمة تؤدي لزيادة مستويات الكورتيزول المعروف باسم هرمون الإجهاد، لذا يمكنك اختيار أفكار تخزين ذكية لتنظيم منزلك، مثل اختيار ما يشبه الخزانة المدمجة في الجدار.

الأزرق

للألوان تأثير قوي على الحالة المزاجية، وفقًا للخبراء يرتبط الأزرق ودرجاته بالحد من التوتر وانخفاض معدل ضربات القلب وحتى تعزيز نوعية النوم، لذا لا تترددي في اختيار طلاء أو قطع ديكور باللون الأزرق.

نوافذ دون ستائر

عليكِ اختيار نوافذ دون ستائر تغطيها في الغرف التي لا تحتاج إلى خصوصية، وذلك لأن الستائر تشكل حاجزًا عن وصول ضوء الشمس إلينا والذي يعد مصدرا مهما وأساسي لفيتامين D الضروري لأجسامنا، كما يؤدي عدم التعرض لضوء الشمس إلى تشويش الساعة البيولوجية مما يسبب القلق والاكتئاب.

غرفة خالية من أي شاشة

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للهواتف المحمولة والتلفاز والكمبيوتر إلى زيادة الضغط والتوتر، لذا ينصح الخبراء بتخصيص غرفة خالية من أي شاشة الكترونية لقضاء بعض الوقت في استرخاء، سواء من خلال القراءة أو الاستماع لموسيقى أو مجرد الجلوس في هدوء.

اللافندر

وجدت دراسة حديثة أن نبات اللافندر يساعد في تهدئة الأعصاب وعلاج الاكتئاب، لذا احرصي على وضع بعضًا منه في مختلف الأماكن من منزلك، سواء الأدراج وخزانة الملابس، وبالطبع يمكنك وضعه في مزهرية لتزيين منزلك، ولا تقلقي بشأن رائحته، فهو يتميز بعبير مميز.