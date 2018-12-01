النيابة المصرية تحدد موعد محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، تواجه الأزمات والهجوم والنقد بعد إطلالتها الفاضحة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

فبعد تقدم محام مصري يدعى وحيد الكيلاني ببلاغ ضد رانيا، بتهمة الفعل الفاضح، حددت نيابة الأزبكية السبت الـ 12 من يناير المقبل للنظر في التهمة في أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية.

واتهم المحامي المصري، يوسف، بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وشدد على أن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكًا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف واجهت عاصفة من النقد والهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت محركات البحث و"تويتر"، بسبب فستانها الذي كان أشبه بـ"المايوه" في ختام القاهرة السينمائي.