فرح الهادي تتعرض لموقف محرج بفستان الزفاف.. وما علاقة "جيسمكو"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي لموقف محرج أثناء مشاركتها في عرض أزياء لمصمم الأزياء الشهير يوسف الجسمي المعروف بـ "جيسمكو" لتقديم مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف.

واستعرضت فرح فستان زفاف ملكي على المسرح، وأثناء دخول زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي ليكمل الاستعراض معها، انكسر كعب حذائها ولكنها سريعًا ما تدراكت الموقف وأكملت العرض.

وعلقت فرح على هذه الواقعة قائلة: "الكعب انكسر مرة واحدة، أول شيء وأنا رادة انقطع كنت قادرة أمشي فيه بعدها انشلع. بس يلا ضحكنا شوي، إيش رأيكم فيني أنفع مودل".

وأعربت عن سعادتها للمشاركة في العرض لمصمم الأزياء حسين الجسمي، موضحة أن سبب عدم إخبار متابعيها بمشاركتها في هذا العرض كان بناء على طلبه، حتى يكون مفاجأة للجميع.