أروى تصف ضيفتها المقبلة بـ "مادة قابلة للاشتعال".. وتؤكد لا تمثلنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ستشهد الحلقة المقبلة من برنامج تحت السيطرة والذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى على قناة الجديد اللبنانية تصريحات نارية قد تشعل فتيل بعض الخلافات بين المشاهير وبين ضيفة البرنامج، حيث من المقرر أن تكون ضيفة الحلقة الإعلامية التي وصفتها أروى بـ "مادة قابلة للاشتعال" اللبنانية نضال الأحمدية، كما وصفت أروى الحلقة بـ "غير شكل".

ويبدو أن تصريحات الأحمدية النارية خلال الحلقة دفعت أروى للتنويه على الفيديو التشويقي الذي نشرته أن كل ما ورد بالحلقة لا يمثلها ولا يمثل فريق البرنامج.

ومن خلال الفيديو يظهر أن الأحمدية ستقوم بمُهاجمة عدد من النجمات من بينهن هيفاء وهبي وستصفها بـ "الوقحة" كما ستُهاجم الخادمات وتصفهن بـ "العبدة والنجسة، وستتحدث عن المثليين جنسيًا.

وتفاعل عدد كبير من متابعي أروى مع هذا الفيديو مُعبرين عن حماسهم من أجل هذه الحلقة النارية والحماسية وما ستحمله من تصريحات مُثيرة للجدل.

يُشار إلى أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية معروفة بإثارتها الجدل حولها باستمرار وتصريحاتها الجريئة جدًا ومهاجمتها لعدد من الفنانات بطريقة خارجة عن المألوف، ولها الكثير من العداوت في الوسط الفني بسبب شتمها وقذفها المشاهير باستمرار ومن بينهم الفنانة الإماراتية احلام.