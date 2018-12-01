هذه الألوان اختيار النجمات لطلاء أظافرهن هذا الشتاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بداية الشتاء، عادة ما نغير الكثير في روتين العناية بالبشرة والشعر وبعض اختياراتنا فيما يتعلق بالملابس والإكسسوارات وغيرهما، وذلك لاتباع ما يتناسب مع الشتاء.

وبما أنه كثير ما نستلهم من النجمات والمشاهير أفكارًا مميزة بشأن ما يتعلق بالموضة، وأن المانيكير لا غنى عنه لإكمال إطلالة الكثيرات، جلبنا لكِ من مجلة "بيردي" أبرز الألوان اختارتها النجمات لطلاء أظافرهن هذا الشتاء:

الأحمر





على عكس ما تتوقعين، تسيطر الألوان الجريئة والزاهية على صيحات ألوان طلاء الأظافر هذا الشتاء، وأبرزها الأحمر الذي اعتمدته "كريسي تيغن" و "بيونسيه".

وردي فاتح

يعد الوردي الفاتح " baby pink" من بين الدرجات الرائجة هذا الشتاء، وكما ترين، لم تستطع العارضة "آشلي غراهام" مقاومته فاختارته لإكمال إطلالتها.

نيود مائل إلى البيج

لا زال النيود يحتفظ بمكانته بين الألوان، وخاصة درجاته المائلة إلى البيج أو الوردي الباهت مثل الذي اعتمدته "كايلي جينر".

وردي فسفوري

على الرغم من أن تلك الدرجة صيفية أكثر، إلا أنها لن تختفي هذا الشتاء، وقد اختارته "كاتي بيري" لتنسيقه مع فستانها الأحمر المميز.

أبيض كلاسيكي

من بين مختلف الألوان، لم تتردد "أريانا غراندي" في اختيار اللون الأبيض لطلاء أظافرها.

أسود جريء

بالإضافة إلى الأبيض، يعد الأسود اللون المسيطر على كل شيء حتى طلاء الأظافر، ويمكنك اختياره لاعتماد مانيكير فرينش المميز على طريقة "دوا ليبا" أو "لوبيتا نيونغو".

نبيذي عميق

لا غنى عن الألوان الدافئة والعميقة في الشتاء، وهذا الموسم النبيذي العميق احدى صيحات طلاء الأظافر، والذي اختارته "مارغوت روبي".

أرجواني براق

لا تترددي في اختيار لون زاه براق مثل الأرجواني الفاتح الذي اختارته "هيلي ستاينفيلد".