كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى، باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة الحركة بالميناء قررت فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن، من والى الميناء بشكل آمن .

هذا وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجى، طبقا لأولوية تراكيها، وقد بلغ عددها 37 سفينة .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر، والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن .