كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - غدا.. الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة الجونة
الأهلي
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر غد الأحد، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة غدا لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة.
يذكر أن الأهلي يلتقي بتروجت، مساء اليوم السبت، في السويس، خلال الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.
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