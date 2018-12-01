كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - أحمد فتحي يخضع لفحص طبي في الأهلي

أحمد فتحي

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا على ملعب التتش للتأكد من زوال الآلام التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وبناء على الفحص الطبي يتحدد مواصلة فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال الاكتفاء بجلسة في الجيم أو انطلاق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب.

واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويتم تجهيزه طبيا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات.