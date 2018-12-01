كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - الإداري يؤجل دعوى بطلان حل «القومية للأسمنت» لـ22 ديسمبر

قررت الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها، وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، لجلسة 22 ديسمبر الجاري.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب، ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.