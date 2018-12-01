كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - إحصاء: عدد الذكور يفوق الإناث في ماليزيا

فاق عدد الذكور في ماليزيا أعداد الإناث، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن كبير الاحصائيين.

وجاء في بيان عن محمد أوزير مهدين كبير الاحصائيين في ماليزيا أن الأطفال تحت سن 18 عاما يشكلون الآن 29 % أو 4ر9 مليون من سكان ماليزيا البالغ عددهم 4ر32 مليون نسمة وغالبية الأطفال من الذكور.

وأفادت الأرقام، وفقا لما نقلته صحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، بأن عدد الذكور في ماليزيا يبلغ حاليا 85ر4 مليون نسمة، في حين ان عدد الإناث يبلغ 55ر4 مليون.