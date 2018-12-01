كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - محمد شريف يخضع لفحص طبي في الأهلي

محمد شريف لاعب

يخضع محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الأحد، لحسم مشاركته من عدمها في المران الجماعي.

ويعاني اللاعب من نزلة برد شديدة حرمته من التواجد في التدريبات الجماعية الأخيرة.

وكان شريف قد اكتفى بأداء تدريبات في الجيم صباح أمس الأول الخميس قبل أن يحصل على راحة سلبية تامة من التدريبات أمس الجمعة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.