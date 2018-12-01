كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 12:51 مساءً - العالم ينعي الرئيس جورج بوش الأب

توفي في ولاية تكساس الرئيس الأمريكي الأسبق " جورج والكر بوش" المعروف بـ " بوش الأب" عن عمر ناهز 94 عاماً.

دفتر نعي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب

ترامب ينعي جورج بوش الأب ويشيد بزعامته القيادية

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي أعلنت وفاته يوم السبت عن عمر 94 عاما.

وفي بيان رسمي أشاد ترامب، الذي يشارك في قمة العشرين، في الأرجنتين بـ"الزعامة القيادية" للرئيس الراحل الذي شغل المنصب بين عامي 1989 و1993.

هكذا نعى بوش الابن والده

نشر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور «إنستغرام» صورة لوالده الرئيس الراحل جورج هربرت ووكر بوش بصحبة والدته الراحلة بربارا بيرس، وعلق على الصورة قائلا إن والده كان «أفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة».

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ينعي جورج بوش الأب

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية الى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية وذلك في وفاة الرئيس الاميركي الأسبق جورج بوش الأب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين الى فخامة الرئيس دونالد ترامب.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية ومواساة إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بوفاة والده.

كلينتون ينعي جورج بوش الأب

قدم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون تعازيه في وفاة نظيره الأسبق، جورج بوش الأب، الذي رحل اليوم السبت عن عمر 94 عاما.

وقال كلينتون في بيان رسمي إنه وزوجته هيلاري كلينتون، يشعران بالحزن على وفاة جورج بوش الأب، وشكره على حياته الطويلة المليئة بالخدمة والحب والصداقة.

وتذكر بيل كلينتون الراحل جورج بوش الأب قائلا: "سأكون ممتنا إلى الأبد للصداقة التي شكلناها، فمنذ اللحظة التي قابلته فيها عندما كنت حاكما شابا، دعي إلى منزله في كينيبونكبورت، أصبت بصدمة من اللطف الذي أظهره لابنتي تشيلسي، وكذلك من تفانيه مع زوجته باربرا وأبنائه".

وأكد كلينتون أن أي أمريكي لن يتمكن من مضاهاة جورج بوش الأب، في سجل خدمته، بداية من خدمته العسكرية في الحرب العالمية الثانية، ومرورا بعمله في الكونغرس، والأمم المتحدة، والصين، ووكالة الاستخبارات المركزية، وعمله كنائب للرئيس وأخيرا كرئيس للولايات المتحدة، نجح في نقل العالم ما بعد الحرب الباردة نحو وحدة من السلام والحرية.

وأشار كلينتون إلى أن جورج بوش الأب لم يتوقف عن الخدمة حتى وفاته، موضحا أنه عمل معه عن قرب في أعمال الإغاثة الخاصة بإعصار تسونامي في آسيا، وكذلك في إعصار كاترينا في الولايات المتحدة.

وقال بيل كلينتون: "أشعر بالامتنان الشديد لكل دقيقة قضيتها مع الرئيس بوش، وستظل دائما صداقتنا كواحدة من أعظم هدايا حياتي".

أمير دولة الكويت ينعي جورج بوش الأب

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت، بمواقف جورج بوش الأب تجاه دولة

الكويت التي وصفها بـ "المشرفة" و"الشجاعة".

وقال أمير الكويت في برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوفاة بوش الأب الرئيس الـ 41 لأمريكا، إن بوش الأب رفض الاحتلال العراقي للكويت منذ الساعات الأولى، مشيدًا بالقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير الكويت.

وأضاف أن مواقف بوش الأب ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت لن تنسى، منوهًا بدوره في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول.

كانت الولايات المتحدة بقيادة جورج بوش الأب لعبت دورًا بارزًا في حرب تحرير الكويت، التي حملت اسم "عاصفة الصحراء" في مطلع 1991 بعد قيام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باحتلال الكويت، في أغسطس 1990 وإعلان ضمها إلى بلاده تحت اسم"المحافظة رقم 19".