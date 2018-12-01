من خدم الفندق.. عروس أمريكية تتعرض للتحرش وتطلب تعويض 30 مليون دولار

في واقعة غريبة، تعرضت عروس أمريكية للتحرش الجنسي على يد كبير الخدم، في الفندق الذي أقامت بداخله حفل زفافها، وطالب الزوجان الأمريكيان بتعويض كبير يبلغ قيمته 30 مليون دولار.

وأوضحت العروس أشلي ريد، البالغة من العمر 32 عامًا، أنها كانت نائمة في غرفتها، بينما كان زوجها في دورة المياه، لكنها شعرت بشخص يقترب منها، ويضع يده على جسدها، فانتفضت من النوم، لتجد شخصا غريبا أمامها، فصرخت بصوت مرتفع، وهرب الرجل سريعًا، بحسب ما ذكره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وحينما سمع زوجها جيفري باسكاريلا، 32 عامًا، صوت صريخها، خرج مسرعًا من دورة المياه، وحاول الإمساك بالمتحرش، إلا أن الأخير هرب سريعًا في طرقات الفندق.

لكن، استطاعت أشلي ريد، التعرف على هوية الرجل الذي تحرش بها وهو كبير الخدم في منتجع Sandals Resorts، وأكد الزوجان أنهما أبلغا أمن الفندق بالواقعة، وأكدت لهم الإدارة أن هذا الموظف تم فصله ومصادرة هاتفه الخاص بالعمل.

وأشارت الزوجة إلى أن نفس الموظف الذي تحرش بها اتصل بها في اليوم التالي لمعرفة طلبها فيما يتعلق بوجبة الإفطار.

وأضاف الزوجان: "كان حفل الزفاف في الليلة التالية لتلك الواقعة، وكان 70 شخص على الأقل مدعوين لحضور مراسم الزواج، بالتالي لم يكن في الإمكان تأجيل الحفل".

وذكر الموقع الأمريكي، أن إدارة الفندق عرضت على الزوجان الأمريكيان استرداد 15 ألف دولار قيمة الحفل، إلا أنهما رفضا العرض، وقررا رفع دعوى قضائية على إدارة المنتجع، وطلبا فيها الحصول على 30 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها هذا الحادث المؤسف.

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