هاني الناظر ينصح بتناول "السلق": مفيد للعظام والجلد والشعر

أوضح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فوائد نبات السلق.

وأشار إلى إن آخر الأبحاث العلمية اعتبرته واحد من أهم الخضروات في العالم من حيث القيمة الغذائية العالية بسبب احتوائه على مجموعات عديدة من الفيتامينات والمعادن.

وأضاف: "تبين أنه مفيد كمضاد للأكسدة وبالتالي له فعالية في مقاومة العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان".

وذكر أهميته الفعالة في المساعدة على خفض معدل السكر بالدم، بالإضافة إلى أنه في غاية الأهمية لسلامة العظام والجلد والشعر.

وأشار إلى أهمية تناول أوراقه الطازجة مع السلطة الخضراء بأشكالها المختلفة، فهي تعتبر الطريقة المثلى للاستفادة بقيمته الغذائية العالية.

ونصح الأمهات بضرورة إضافته مع السلطة، فهو يتواجد بشكل دائم في الأسواق.

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