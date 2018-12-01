سلمى أبوضيف تطلق "هاشتاج" لا لتصدير الكلاب والقطط: استقيموا يرحمكم الله

أطلقت الفنانة سلمى أبوضيف "هاشتاج" (لا لتصدير الكلاب والقطط)، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، موضحة للأشخاص غير المدركين خطورة تصدير الكلاب والقطط للخارج. وأوضحت سلمى في منشورها "أنتو عارفين الكلاب والقطط دي لو اتصدرت للدول اللي بتاكلها، عارفين بتتاكل إزاي، عارفين أنها بتتسلخ حية وبتتحرق حية وبيقعطوها حية وهي بتتسلق". وتابعت سلمى أنه إذا تم تصدير الكلاب والقطط سوف يحدث خلل في التوازن البيئي في مصر، حيث تنتشر الثعابين والضفادع، وأشارت إلى ما وقع في الصين من وفاة ما يقارب الـ5 مليون، بسبب إصدار قرار مشابه. ​

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