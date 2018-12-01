بالصور| عرض أزياء جديد لمنى المنصوري في "تيفاني فاشون ويك" الفرنسي

عرضت مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، مجموعة من أزيائها، خلال فعاليات أسبوع "تيفاني فاشون ويك" الفرنسي، الذيب اختتم بفندق الحبتور بالاس بحضور الشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم ونخبة من نجوم الفن والإعلام والمصممين.

وقدمت المنصوري، خلال العرض 20 قطعة فنية متميزة منها 4 فساتين زفاف وفستان حنة ملكي، ومجموعة من فساتين الزفاف والسهرة واعتمدت على الألوان الناعمة والباستيل.

كما لجأت المنصوري لقصات والتطريزات جديدة ومبتكرة واستخدام أقمشة فاخرة جدا من الدانتيل الفرنسي والتافتا والأورجانزا الإيطالي الطبيعية، مع التطريزات والشوارفسكى لأنها أبرز ما يميز كل الكوليكشنات الخاصة بها.

واختارت المنصوري 4 ألوان لفساتين السهرة هي: درجات البينك مع الأولد روز والأحمر وهو لون حيادي يعتمد في كل عروض الأزياء، بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي بجميع درجاته.

وبالنسبة لفستان الزفاف، قالت إنها اعتمدت على لون جديد لأن أي عرض أزياء لا بد أن يتميز بشيء جديد سواء في الأقمشة أو الرسوم والنقوش والتطريزات، منوهة أنها مزجت في فستان الزفاف بين اللونين العاجي والأبيض اللؤلؤي.

وأكدت مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، أن "الكوليكشن" بالكامل يحمل خط جديدا وخاصا ومتميزا وحظى بإعجاب وانبهار كافة الحضور والمشاركين في أسبوع الموضة الفرنسي، مبدية سعادتها الكبيرة بما قدمته وما نالته من إعجاب وتقدير من الجميع.

ووجهت المنصورى الشكر للشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم لحضوره والداعم لمشروع أنجزته مواطنة عربية إماراتية.

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