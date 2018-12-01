في كينيا.. مسابقة لاختيار ملك وملكة جمال المصابين بمرض المهق

نظمت جمعية المهق الخيرية في كينيا مسابقة لاختيار ملك وملكة جمال المصابين بالمهق، في محاولة لتأكيد كرامة هذه الفئة من الناس والتي تواجه تمييزا في المعاملة وعنف بسبب تلك الحالة الوراثية.

ونظمت الجمعية الكينية هذه المسابقة التي ضمت 30 متسابق مع شركاء في أوغندا وتنزانيا، تحت عنوان " تقبلني، احتويني. أنا أستطيع"، وسيحصل ملك وملكة جمال المهق على جوائز نقدية والعمل لمدة عام كسفراء للمنظمات المشاركة، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وأوضحت الأمم المتحدة إن المهق حالة وراثية نادرة غير معدية تؤدي إلى نقص الصبغة في الشعر والبشرة والعيون مما يسبب الحساسية للشمس والضوء المبهر.

ويقال إن هذه الحالة منتشرة في الدول الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا أكثر من غيرها، وتقدر الأمم المتحدة أن واحدا من بين كل 1400 شخص يصاب بهذه الحالة في تنزانيا، وواحد من بين كل ألف شخص في زيمبابوي.

ويهاجم الأشخاص المصابون بالمهق أو حتى يتم قتلهم في بعض الدول الإفريقية، للحصول على بعض أجزاء من أجسامهم بسبب اعتقاد بأنهم يمتلكون قوى سحرية.

وقال المحامي الأوغندي أوكوي سيمون بيتر، ذو الـ26 عامًا، إنه شارك في المسابقة لإظهار أن العيش مع المهق لا يجعلك شخصا مختلفا.

وفي تصريح لوكالة رويترز تابع: "إننا هنا بشكل أساسي لخلق وعي وللدفاع.. ولإظهار جمالنا وموهبتنا".

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