بالصور| بريطانية تستغل ازدحام الطريق وتضع الماكياج في سيارتها

التقط شاب بريطاني يدعى آدم دانيال، صورًا لسيدة بريطانية، أثناء قيامها بوضع المكياج، أثناء قيادتها لسيارتها على الطريق السريع، بمدينة مانشستر، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولجأت السيدة لوضع المكياج مستعينة بمرآة سيارتها، مستغلةً ازدحام الطريق، وهو يعتبر من الطرق الأكثر سرعه في المملكة المتحدة.

وأثارت الصور فور نشرها، الكثير من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعجب المستخدمين من قدرته على التقاط الصور بكل سهولة ويسر، في حين تسير السيارات بسرعة 30 ميلًا في الساعة تقريبًا.

وأشار "آدم" إلى أنه كان موجودًا في سيارة صغيرة في الحارة المجاورة لها على الطريق، مما مكنه من التقاط الصور بوضوح.

وحينما نشر "آدم"، الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرفق معها تعليق قائلًا: "لماذا تعتقد النساء أنه من المقبول وضع الماكياج على عجلة القيادة".

​