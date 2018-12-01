لهذه الأسباب.. احذري تناول المشروبات الساخنة على متن الطائرة

حذرت إحدى مضيفات الطيران من تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي على متن الطائرة، وأوضحت المضيفه أن المياه الساخنة التى يتم استخدامها في إعداد تلك المشروبات تمر عبر الحمام قبل أن تصل إلى مطبخ الطائرة، وهذا قد يؤثر على نظافتها ويعرضها للتلوث بمياه الحمام.

وقالت إنه تم إجراء عدة فحوصات على المياه المستخدمه على متن الطائرات، ووجد بها نسبة كبيرة من التلوث، ونصحت المضيفة محبي المشروبات الساخنة بتناولها في المقاهي المنتشرة في المطارات، والامتناع عن تناولها على متن الطائرة.

وفي نهاية حديثها لصحيفة ميرور البريطانية، قالت المضيفة بأن هذا الأمر لا يعني بأن جميع شركات الطيران تقدم مشروبات ملوثة للمسافرين.

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