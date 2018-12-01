إياكِ والثقة في أصحاب هذه الأبراج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينصحنا ذوي الخبرة بعدم الثقة في الغرباء، وهم محقون في ذلك، ولكن هل لكِ أن تتخيلي ألا تتمكني من الثقة في أقرب أصدقائك.

وحرصًا منا على حمايتكِ من الخيانة، نقدم لكِ من مجلة "بولد سكاي" قائمة بأبرز الأبراج التي لا يمكنكِ وضع ثقتك فيها:

برج الثور

أصحاب برج الثور مهووسون بتحقيق أهدافهم، ويضعون أنفسهم أولًا، ولذلك من المرجح أن يخونوكِ إذا كان لهم مصلحة في هذا.

برج الميزان

يميل أصحاب برج الميزان العاطفيين إلى الكذب على الآخرين لحماية علاقاتهم، ولهذا سيكون عليكِ الحذر من الأكاذيب التي يميلون لاستخدامها كثيرًا لتجنب المواقف المحرجة.

برج الجوزاء

يعشق أصحاب برج الجوزاء الدردشة وخاصة تلك المليئة بالأسرار، ولكنهم يميلون لإفشائها سريعًا، لذا ينصح الخبراء بألا تفصحي عن أسراركِ الشخصية.

القوس

تجنبي معاداة برج القوس، فهو يعشق استخدام أسرارك ضدكِ، وهو لا يكترث بما هو صواب أو خطأ، ولكنه لا يستهدف الأصدقاء عادة.