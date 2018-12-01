لعروس الشتاء.. اختاري أحمر الشفاه الرائج هذا الموسم بحسب لون بشرتك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بإطلالة العروس، هناك قواعد معينة يجب اتباعها وخاصة فيما يخص المكياج المناسب، وأحمر الشفاه.
ففي حين أن هناك قواعد معينة ترتبط بأحمر شفاه العروس، إلا أن موضة أحمر الشفاه لعروس شتاء 2018 مميزة وتفتح الباب أمام العديد من الألوان الجريئة.
وحتى لا تحتاري، نقدم لكِ من مجلة "برايدز" ألوان أحمر الشفاه الرائجة هذا الموسم والمناسبة للون بشرتك، لإكمال إطلالة عُرسك بجاذبية:
درجات البشرة الفاتحة
وفقًا لخبراء المكياج، يعد النيود الوردي هو اللون الأمثل لصاحبة البشرة البيضاء وتلك المائلة إلى الشحوب، وبالإضافة إلى النيود الوردي، يمكن اختيار اللون الأحمر الذي يعتمد على درجة من الأرجواني، كما يمكنك اختيار أحمر شفاه ذي جليتر.
من الدرجات التان إلى المتوسطة
إذا كانت بشرتك متوسطة أو ذات درجة من التان، لا تترددي في اختيار لمسة من اللون التوتي أو الأرجواني الزاهي أو أحمر شفاه باللون الوردي الخوخي ولا تتردي في اختيار درجات لامعة إذا أردتِ.
درجات البشرة الداكنة والعميقة
اختاري ملمع شفاه بلون الكراميل أو التوت، كما يمكنك اختيار ألوان جريئة مثل الأحمر المائل إلى البرتقالي والبرغندي، بالإضافة إلى درجات الخوخي والفوشيا والنيود المائل إلى البني أيضًا.
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