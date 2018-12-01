دانة الطويرش بإطلالة ساحرة في عقد قرانها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتفاصيل حفل عقد قرانها، بعدما نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وظهرت دانة على متابعيها مرتدية "سار هندي" في حفل حنتها، وزينت رأسها وملابسها بعدد كبير من المجوهرات المصنوعة من الذهب.

كما استعرضت الطويرش فخامة المكان الذي أقيم بداخله حفل عقد القران، والديكورات الراقية التي اعتمدت في تزيين المكان بالكامل بالورود، ليتناسب مع الفستان الأبيض الذي ارتدته وتسريحة شعرها الرقيقة ومكياجها.

وكانت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش قد أعلنت أنها ستقيم حفل زفافها في لبنان؛ لأنها وزوجها لديهما العديد من المعارف والأصدقاء خارج الكويت.