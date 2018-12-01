الامارات | «دمي لوطني» تتوّج احتفالات «الأوقاف» باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي لوطني» تتوّج احتفالات «الأوقاف» باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «دمي لوطني»، توّج موظفو مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر احتفالات المؤسسة باليوم الوطني السابع والأربعين لتأسيس دولة الاتحاد بالمشاركة في الحملة التي نظّمتها للتبرع بالدم.

وشارك في الحملة، التي أقامتها المؤسسة في مقرها بدبي، عدد من موظفيها. كما تضمنت أنشطة اليوم الوطني في المؤسسة مجموعة متنوّعة من الفعاليات الوطنية التي تحتفي بتاريخ إعلان الاتحاد، وتستعرض أبرز المحطات في مسيرة الدولة على مدى أكثر من أربعة عقود. وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علي المطوّع: «في اليوم الوطني السابع والأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة نستذكر بالفخر والاعتزاز الرؤية الاستراتيجية والجهود الاستثنائية للآباء المؤسسين الذين كانوا خير قدوة في مسيرتهم المشتركة لتوحيد الصف والكلمة وإعلاء راية دولة الاتحاد، ورفع بنيانها عالياً على أسس صلبة من الجد والاجتهاد والعمل، وقيم إنسانية جامعة، في مقدمتها الاحترام المتبادل والتسامح والانفتاح على العالم، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجاً يحتذى في التعايش ووجهة عالمية ترحب بالجميع». وختم المطوّع بالقول: «تحرص المؤسسة على أن تواصل رسالتها التي انطلقت منها منذ 14 عاماً لرعاية القصّر وتمكينهم، وتعزيز ثقافة الوقف ونشرها وتوسيع مقاصدها لتحقيق مبدأ الوقف للجميع، والإسهام في بناء المجتمع المتماسك والمتلاحم والمتضامن الذي تهدف إليه رؤية الإمارات 2021».