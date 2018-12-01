الامارات | 3 «صخور قمرية» بـ 855 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 «صخور قمرية» بـ 855 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشظايا جلبها مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر 1970. أ.ف.ب
بيعت ثلاث شظايا صخور جلبتها مهمة فضاء سوفييتية من القمر عام 1970 مقابل 855 ألف دولار، في مزاد أقيم في نيويورك، أول من أمس.
وقالت دار مزادات سوذبيز إن «الصخور القمرية» عرضها جامع مقتنيات أميركي، لم يكشف عن هويته، للبيع بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 بنحو 442 ألف دولار.
وكانت الشظايا مملوكة في الأصل لنينا إيفانوفنا كوروليفا، أرملة مدير برنامج الفضاء السوفييتي السابق سيرجي بافلوفيتش كوروليف. وأهديت الشظايا لها اعترافاً بإسهامات زوجها في برنامج الفضاء. وجلب الشظايا مسبار الفضاء لونا-16 في سبتمبر عام 1970.
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